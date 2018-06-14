Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил население страны с наступающим Ид-аль-Фитр, который будет отмечаться в стране завтра, 15 июня.

В своем поздравительном послании президент напомнил, что священный месяц Рамазан – пора благодарения, благословения, прощения грехов, просветления душ, очищения сердец, благих деяний и доброхотных даяний.

Рахмон отметил, что месяц Рамазан и праздник Фитр для мусульман всего мира, в том числе и таджикского народа, являются священными и высоко почитаемыми традициями, ибо они олицетворяют самые дорогие человеческие ценности – богоугодные дела и добрые помыслы, терпение и толерантность, сострадание, почитание памяти ушедших и доброжелательное отношение ко всему сущему.

«Другое важное достоинство, унаследованное нами от наших миролюбивых и толерантных предков, — это прощение грехов, забывание взаимных обид, что всегда способствует укреплению согласия и спокойствия, единства и взаимопонимания в обществе», - отмечается в поздравительном послании.

Президент отмечает, что главная цель руководства государства и правительства страны заключается в повышении уровня и качества жизни народа, устойчивом развитии государства и формировании цивилизованной нации, обеспечении благоденствия в каждой семье Таджикистана, укреплении авторитета и имиджа нашего государства на международной арене.

С большим удовлетворением я хочу отметить, что в священный месяц Рамазан наши соотечественники в соответствии с предписаниями шариата и по зову сердца и совести с одушевлением и бескорыстно проделали немало работ по благоустройству. В частности, проведение водных артерий в населённые пункты для нуждающихся в этом, создание новых школ и ремонт старых, а также оздоровительных центров, медпунктов, строительство и ремонт дорог и мостов.

«Вместе с тем с целью выполнения указаний руководства государства и правительства страны для встречи на высоком уровне 30-летия государственной независимости нашей Родины повсеместно в стране расширяются работы по благоустройству, неуклонно продолжается процесс самосознания и самопознания, повышения чувства национального достоинства и патриотизма», - подчеркивается в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в нынешних сложных, обострённых условиях уязвимого современного мира таджикскому народу необходимо больше прежнего с чувством высокого патриотизма и политической бдительностью как зеницу ока беречь своё бесценное достояние – независимость и ее достижения.

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