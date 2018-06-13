К 12 годам тюрьмы приговорил Худжандский горсуд жителя Вахдата за желание вступить в ряды ИГИЛ

Судебный процесс завершился 12 июня, на скамье подсудимых был 36-летний житель города Вахдат (джамоат Исмоилов селение Ганчбор) Масрурхон Мухаммадиев, врач по профессии.

«Суд признал его виновным за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 32 части 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 401 прим. 1 (незаконное вовлечение граждан для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств) УК Таджикистана», - сообщил «АП» судья Худжандского горсуда, председательствующий на этом процессе Акмалджон Савриддинзода.

Он пояснил, что обвиняемый в 2016 году по призыву своего брата, 37-летнего Шодихон Мухаммадиева, который сейчас находится в рядах ИГИЛ и участвует в боевых действиях, тоже вступил в ряды этой террористической организации.

«Шодихон вместе с матерью, женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал в Сирию и сказал брату готовиться к отъезду. Масрурхон с женой и двумя несовершеннолетними детьми выехал в Алматы, а от туда в Истамбул, где проживали месяц в ожидании брата. Но Масрурхона задержали правоохранительные органы Турции и экстрадировали в Таджикистан», - сказал судья.

По его словам, срок наказания осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

«Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован», - сказал Савриддинзода.

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