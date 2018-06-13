В Национальном медицинском центре «Шифобахш» (Караболо) появится Реабилитационный Центр для инвалидов.

Протокол по проекту строительства Центра подписали 11 июня министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода и Координатор проектов ТИКА в Таджикистане Тарык МЕТЕ.

Проект будет осуществляться в два этапа, сообщили в ТИКА.

На первом этапе будет построено одноэтажное здание общей площадью 280 квадратных метров, выделенных руководством больницы, а второй этап проекта будет заключаться в закупке медицинских устройств и оборудования, необходимых для реабилитации инвалидов.

1 /3

Предполагается, что строительство Реабилитационного Центра для Инвалидов будет завершен к концу этого года с целью создания для инвалидов условий, отвечающих международным стандартам.

В Центре будут трудоустроены специалисты физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом в области реабилитации инвалидов. Кроме того, планируется предоставление послеоперационного лечения и реабилитация не только для пациентов прооперированных в Ортопедическом отделении Центра «Шифобахш» но и для инвалидов со всей страны.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus