Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

По данным источника в правительстве республики, по личному приглашению президента России Владимира Путина глава государства вылетит в Москву завтра ближе к полудню, и наряду с президентами других стран будет наблюдать за началом мундиаля. Церемония открытия мирового первенства по футболу состоится на стадионе «Лужники».

Кроме того, по случаю ЧМ в Москву прибудут лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев, Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии Рауль Хаджимба, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Панамы Хуан Карлос Варела, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Церемонию планируют посетить и главы других государств. Владимир Путин проведет с ними отдельные встречи. С некоторыми главами государств президент встретится уже в среду, 13 июня.

«Сегодня предстоят отдельные переговоры Путина с президентами Азербайджана, Руанды, Боливии, а также с премьер-министрами Ливана и Армении», - сказал журналистам Песков.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, а также председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.



«В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», — добавил Песков.



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. ​

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