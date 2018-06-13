В Туркменистане житель Дашогузской области, трижды не допущенный на самолет в Турцию в аэропорту Ашхабада, покончил жизнь самоубийством, сообщает Радио «Азатлык» со ссылкой на его близких.

Житель района Акдепе трижды безуспешно пытался вылететь в Турцию, пока ему не сказали, что его никогда не выпустят из страны. Мужчина купил билеты в долг, рассчитывая заработать в Турции.

«Из-за крайне тяжелого материального положения он был неспособен обеспечить даже питание своим детям. Его дети были вынуждены ходить в школу в обносках. Видя все это, он влез в долги под большие проценты. Подготовил необходимые документы для поездки в Турцию. Но его попытки не удались. Ему нечего было даже продать, чтобы расплатиться с долгами», — рассказали в селе.

Поняв, что, даже найдя какую-нибудь работу, ему не удастся расплатиться с долгами, ночью он повесился на дереве у своего дома. По словам родственников, житель Дашогуза оставил записку, где сообщил, что устал от безработицы и бедности.

Условия жизни в Дашогузе ухудшились, и вместе с ростом безработицы увеличилось количество попыток выехать из региона за рубеж. Уезжать стали фермеры, хлопкоробы и сотрудники госучреждений.

Во второй половине апреля власти Туркмении усилили контроль за трудовыми мигрантами, выезжающими в безвизовую Турцию и предпочитающими оттуда не возвращаться. Весной из страны перестали выпускать мужчин младше 30 лет, а с бюджетников, отправленных в насильственные отпуска, стали брать расписки о том, что они обязуются не выезжать из страны. Случаи массового отказа в вылете в Стамбул по проданным билетам в начале апреля вызвали даже небольшую акцию протеста в аэропорту.

Одновременно правительство разрабатывает способы вернуть тех, кто разъехался, практикуя методы запугивания родных и детей работающих за рубежом мигрантов, шантажируя отменой для них предоставляемых государством льгот.

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