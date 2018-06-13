Представители ГУП «Таджикаэронавигация» и Минфина Таджикистана сегодня заверили депутатов нижней палаты парламента республики, что проблемы для полетов зарубежных воздушных лайнеров в Душанбе со следующего месяца исчезнут.

Нижняя палата парламента сегодня поддержала предложение от правительства освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для «Таджикаэронавигации».

На этот раз правительство просит депутатов освободить от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин ввоз современного радиоэлектронного оборудования для нужд «Таджикаэронавигация».

Как отметил в своем выступлении в парламенте заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Нурмухаммадиён, перечень оборудования, которое будет завезено к 21 июня текущего года, утвержден правительством Таджикистана.

Техника закуплена на сумму 1,2 миллиона долларов США на средства самого ГУП.

От освобождения от выплаты НДС и таможенных пошлин госбюджет Таджикистана недополучит порядка 278 тыс. долларов США.

Народным избранникам сообщили, что завозимое оборудование в июле месяце будет монтироваться во всех крупных аэропортах Таджикистана и на перевале Шар-Шар на территории горда Вахдат.

Оборудование позволит обеспечить безопасность полетов не только гражданских авиалайнеров, но и лайнеров Военно-воздушных сил Таджикистана.

Представители правительства заверили депутатов, что после монтирования вышеназванного оборудования, транзитные полеты иностранных воздушных судов через аэропорты Таджикистана намного увеличатся.

Представитель ГУП «Таджикаэронавигация» напомнил, что авиакомпания Turkish Airlines в конце 2016 года отменила три плановых рейса в Душанбе по техническим причинам, а именно из-за недостаточной по их стандартам видимости при посадке самолета. Он заверил депутатов, что после установки нового оборудования таких проблем больше не будет.

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