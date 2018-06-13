Рамзан Кадыров написал стихи в ответ на песню комика Семена Слепакова, в которой тот предложил назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу.
В песне Слепаков жалуется на плохую игру российских футболистов, которых не может заставить выигрывать даже Кадыров, пишет Медуза.
Сатирическая композиция Слепакова «Оле-Оле-Оле» набрала за два дня более трех с половиной миллионов просмотров и остается на первом месте в трендах YouTube.
12 июня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал юмор Слепакова низкопробным и предложил тому извиниться перед сборной России и Рамзаном Кадыровым.
Однако сам глава Чечни позже в своем телеграм-канале написал, что песня ему понравилась и он «искренне посмеялся».
Он также пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню в поддержку сборной.
«Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок», - написал Кадыров.
В качестве постскриптума Кадыров написал стихотворение для Слепакова «в его стиле»:
И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня – не сыра,
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат,я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!
Авторизуйтесь, пожалуйста