Делитесь своими эмоциями в режиме онлайн! Выкладывайте свои фото прямо со стадиона, где пройдет один из матчей Чемпионата Мира по футболу 2018!

Чемпионат Мира по Футболу 2018 в России - долгожданное спортивное событие, привлекающее внимание всей планеты! На практике, во время чемпионатов мира, футболом начинает интересоваться намного больше людей, чем в обычное время, а значит, внимание миллиардов болельщиков по всему миру сейчас приковано к футболу. На футбольных полях встретятся лучшие игроки стран, и болельщики со всего мира отправляются в Россию, чтобы стать свидетелями этого невероятного события.

Tcell, как инновационная компания и лидер на рынке телекоммуникаций, в своей работе ориентируется прежде всего на потребности своих клиентов, и их желания. С новым предложением по роумингу от Tcell в России, можно не волноваться за потраченные мегабайты: теперь 1 мегабайт стоит всего 30 дирам!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.