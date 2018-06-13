Лидер Демпартии республики, депутат Саидджафар Усмонзода сегодня эмоционально выступил в парламенте: он заявил, что некоторым сотрудникам силовых структур Таджикистана, которые работают в созданных штабах по решению проблем в банковской сфере, "не хватает немецкой овчарки и формы СС".

«Сотрудники силовых структур относятся к сотрудникам проблемных банков Таджикистана - «Агроинвестбанка», «Тоджиксодиротбанка» и ликвидированным «Тоджпромбанку» и «Фононбанку», как к преступникам», - высказался политик.

По его мнению, поведение силовиков вызывает возмущение:

«Смотришь на это, и думаешь, что им не хватает немецкой овчарки и формы СС», - заявил лидер ДПТ.

Депутат считает, что силовки забывают, что сотрудники банковской сферы страны внесли большой вклад в развитие Таджикистана.

«Они не хотят знать, что с такими личностями, как Муродали Алимардон, которые стоят у истоков банковской сферы независимого Таджикистана, нельзя обращаться, как с преступниками», - отметил депутат в своей эмоциональной речи.

По его словам, на заре независимости Таджикистана Муродали Алимардон очень много сделал для страны, ее народа, и сегодня он остается признанным специалистом банковской сферы Таджикистана в международных финансовых структурах.

«Сегодня его в грубой форме таскают по штабам, ему хамят, и я хочу, чтобы президент Таджикистана об этом знал», - заявил Саиджафар Усмонзода.

По словам С. Усмонзода, в прошлом году правительство Таджикистана для решения проблем вышеназванных банков страны выделило порядка 4 миллиардов сомони.

«Но тогдашний министр финансов страны Абдусалом Курбониён за счет вышеназванных выделенных средств, прежде всего, решил проблемы Минфина, вернул выделенные ранее кредиты министерства, при этом оштрафовав банки, арестовав их имущество», - подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что сегодня Нацбанк Таджикистана пытается выпрямить ситуацию и в этом направлении достиг каких-то положительных результатов.

«Сегодня НБТ необходимо использовать инфраструктуру вышеназванных банков, их хранилища, филиалы, банкоматы, транспорт, здания, опыт персонала», - подчеркнул Усмонзода.

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров отметил, что до сегодняшнего дня нет ясности, что делает НБТ для решения вышеназванной проблемы.

«Сегодня проблемы четырех банков Таджикистана можно назвать банковским кризисом в республике, и необходимо принять срочные меры, чтобы проблема не приобрела большие масштабы», - отметил спикер.

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