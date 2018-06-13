Таджикистан находится среди девяти стран мира, достигших в прошлом году наивысшего уровня экономического роста.

В опубликованном июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» отмечается, что рост ВВП Таджикистана в 2017 году составил 7,1%.

Наиболее высокий рост ВВП в прошлом году зафиксирован в двух африканских странах: Эфиопия – 10,3% и Гвинея - 8,2%.

В десятку стран мира с самым заметным ростом экономики также попали Непал (7,9%), Гана (7,8%), Армения (7,5%), Турция и Бутан (по 7,4%), Бангладеш (7,3%), Таджикистан (7,1) и Джибути (7,0%).

Рост ВВП Туркменистана в 2017 году составил 6,5%, Узбекистана – 5,3%, Кыргызстана – 4,4%, Казахстана – 4,0%, а России – 1,5%.

ВВП главных экономик мира в прошлом году вырос следующим образом: США - 2,3%, Китай – 6,9%, Еврозона – 2,4%, Япония – 1,7%, Великобритания – 1,8%.

В целом рост мировой экономики в прошлом году составил 3,1%.

В 2018 году Всемирный банк прогнозирует экономике Таджикистана рост на уровне 6,1%. Более высокий рост прогнозируется только 16 странам мира.

ВВП Таджикистана по итогам 2017 года составил 61,6 миллиардов сомони (около $7 млрд.).

Правительство республики ожидает в 2018 году рост ВВП на уровне 7%.

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