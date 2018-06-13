Ковры могут быть простыми, а могут быть и золотыми. Доказывает это узбекская фабрика шелковых ковров «Samarkand-Bukhara Silk Carpets», куда посмотреть на ковры-миллионеры зашли и мы.

В новом сюжете проекта «Салом, соседи!» мы решили рассказать вам о том, почему стандартного размера ковер здесь стоит $20.000.

«В основном всю работу выполняют девушки. Они сами окрашивают нити, затем сушат их и начинают основную работу. Изготовление шелковых ковров – работа трудоёмкая. Она может занимать по времени от 1 до 6 месяцев, а иногда и больше года. Это зависит от размера и сложности рисунка ковра», - рассказывает менеджер фабрики Гулноза Шукурова.

Мы очень советуем вам посетить это место в Самарканде, поскольку здесь можно наблюдать непосредственно за самим процессом изготовления ковров, увидеть уникальные образцы изделий и заказать одно из них, если, конечно, у вас в кармане завалялись несколько тысяч долларов.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

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