Несмотря на то, что большинство таджикских женщин продолжают заниматься домашними делами и отказываются строить свою личную карьеру, мужчины все чаще и чаще утверждают, что это неправильная ситуация.
Например, все наши респонденты считают, что успешная женщина – это хорошо для всей семьи, и не против, чтобы их супруга работала.
«Это в Советском Союзе женщины могли сидеть дома, сейчас другие времена», - утверждают они.
А как считаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях.
Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».
Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.
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Зафарчон4
Если необходимо то пусть работает. Но будет лучше если занимается воспитанием детей. Однобоким взглядами и стереотипами запутаете народ. Женщинам в нашем обществе отведена большая ответственность и самое почетное место это воспитание народа. Нас с вами. Они воспитывают народ и у них самое огромное влияние во всех сферах нашей жизни и по этому не надо как попугаи повторять или травить что в С.А. женщины понижены унижены и т.д.
кумриой4
надо было этот вопрос задать ректорам. Он не хотят чтобы женшины работали бок о бок. Вот такие дела в Душанбе в столице Таджикистана.
Гость6
Где они их всех насобирали? И в СССР женщины работали. Везде, кроме Средней Азии. И сейчас там тунеядки.
ГОСТЬ7
Что это вы одних мусафедов насобирали?! ))))