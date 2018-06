A large amount of narcotic drugs was sized by Tajik border guards in three separate operations carried out at the Tajik-Afghan border in Khatlon province on June 10, according to the press center of the Main Border Guard Directorate of the State Committee for National Security (SCNS).

