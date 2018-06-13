Пока таджикские выпускники выбирают себе будущие профессии, мы решили посмотреть, с каких специальностей начинали наши члены правительства. Судя по их первому образованию, начинать можно с чего угодно.
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raisa4
а как же механики, трактористы и заправщики? АП - неполный анализ!
Нур5
Глава МИД приятно удивил - метеоролог. То есть прогнозом погоды занимался?
Dimon5
А где налоговик? Просто интересно где он учился
Alibek5
Баъд дигаронро гап мезанед.
Alibek5
Аибаст Шумоба.
Гарми5
Один может выстрелом из автомата лишить мобильной связи целую область, второй за 7 экспертиз освобождает мажора от ответственности за убийство 4-х человек. Экономист однако.
tvt6
тонкий намек )))
Гость6
Силовики просто удивили. И Министр иностранных дел тоже. А особенно вице... Геологи и геодезисты рулят... Вот отсюда и такая страна. В Минобрнауки и с/х навозе все в порядке. А теперь представьте что рангами пониже творится. Там просто дипломы, черте какие