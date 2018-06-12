Не подумайте, что мы все это придумали. Верблюдица Марья, по словам сотрудников зоопарка, действительно обладает талантом предугадывать события.

Накануне чемпионата мира мы договорились с Марьей, и теперь она будет делать для вас свои предсказания.

Теперь перед каждым важным матчем чемпионата верблюдица Марья будет предсказывать победу той или иной сборной, выбирая одну из предложенных мисок с едой.

На каждой из посудин будет указано название той или иной сборной. Выбор «нейтральной» посуды с едой будет означать ничью.

В пятницу, 8 июня, состоялся дебют Марьи. Ей предстояло выбрать, кто победит в матче-открытии чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Верблюдица выбрала посуду с морковью, над которой был изображен флаг России, а значит, она считает: в своем первом матче российская сборная одержит победу!

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