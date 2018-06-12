Главы спецслужб Таджикистана и Узбекистана сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией.

Подписи под документом поставили глава Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и председатель Государственной службы безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллоев, сообщает центр общественных связей ГКНБ Таджикистана.

Глава ГСБ РУ прибыл с рабочим визитом в Душанбе 12 июня, в аэропорту его встретил лично Саймумин Ятимов.

Сегодня глава узбекской спецслужбы посетит стройплощадку Рогунской ГЭС, чтобы ознакомиться, как проходит строительство гидроузла.

Как сообщает ИА Фергана, на протяжении последних 25 лет о сотрудничестве органов безопасности Таджикистана и Узбекистана не было почти никаких сообщений, и спецслужбы соседних государств за два с половиной десятилетия не провели ни одной совместной операции.

Ситуация изменилась после активизации таджикско-узбекских отношений на разных уровнях. В марте власти Узбекистана впервые за долгие годы выдали Таджикистану гражданина этой республики, подозреваемого в совершении преступления у себя на родине.

О налаживании сотрудничества в сфере безопасности узбекская и таджикская спецслужбыобъявили апреле 2018 года и тогда же в Ташкенте договорились совместно бороться с терроризмом и координировать свои действия по нейтрализации угроз и фактов незаконного оборота наркотиков и оружия.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus