Конституционный суд Таджикистана вынес определение, согласно которому Маджлиси Оли должен пересмотреть на соответствие положения Гражданского кодекса и Закона «О ликвидации кредитных организаций». По Гражданскому кодексу вкладчики имеют право первыми получать свои деньги при ликвидации банка, по второму – чуть ли не последними.
Противоречия
В конце апреля вкладчик «Таджпромбанка», член правления Международного союза (содружества) адвокатов Солиджон Джураев обратился в Конституционный суд Таджикистана с ходатайством о несоответствии Гражданскому кодексу третьего абзаца части 1 статьи 35 Закона Республики Таджикистан «О ликвидации кредитных организаций» и его отмены.
Ранее, в июне 2017 года, он обращался к президенту Таджикистана с просьбой расследовать деятельность бывших руководителей объявленного банкротом «Таджпромбанка». Он утверждает, что его деньги, как и деньги других 670 вкладчиков банка, были присвоены руководством этого финансового института. По словам адвоката, свои деньги в размере 45 тысяч долларов от продажи квартир они с сыном положили в банк 2013 году. И в течение последних двух лет 79 раз обращались в банк с просьбой вернуть вклады.
«Вместе со мной пороги банка обивают тысячи обманутых вкладчиков, но безуспешно. Девять месяцев Генпрокуратура не давала ответа на мою жалобу, после чего я вновь обратился к самому генпрокурору, президенту страны и правительству, а затем и в Конституционный суд», - говорит Джураев.
- В своем ходатайстве в Конституционный суд я напомнил, что отношения вкладчиков и кредитной организации (банка) и порядок ликвидации юридического лица регулируются статьями 854–865 и 62–68 Гражданского кодекса. И согласно второму пункту ч.1 статьи 65 указанного кодекса при ликвидации кредитной организации в первую очередь удовлетворяются требования вкладчиков, - говорит Джураев. - Гражданский кодекс основан на Конституции Таджикистана, в нем во втором пункте части первой ст.2 указано, что нормы гражданского законодательства, содержащиеся в других законах и иных актах законодательства, должны соответствовать Гражданскому кодексу.
Однако, по словам адвоката, третий абзац первой части статьи 35 Закона «О ликвидации кредитных организаций» устанавливает, что требования кредиторов-вкладчиков могут быть удовлетворены лишь в четвертую очередь, что не соответствует требованиям Конституции и статьям 1, 2 и 65 Гражданского кодекса.
В законе РТ «О ликвидации кредитных организаций» говорится, что за счет активов неплатежеспособного банка в первую очередь обслуживаются судебные издержки. Далее оплачиваются задолженности по заработной плате сотрудников банка. Следующие в очереди правительство и Нацбанк. И только после них физические лица могут получить обратно свои вклады, которые не являются предметом оплаты со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Что важнее – интересы граждан или банков?
Солиджон Джураев отмечает, что хотя большая часть имущества должника – «Таджпромбанка» распродана, однако Национальный банк и его представитель – специальный управляющий «Таджпромбанка» не удовлетворяют законные требования вкладчиков.
- Согласно Конституции человек, его права и свободы являются высшей ценностью, права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством.
Конституция обладает высшей юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Государство и все его органы, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики, - напоминает Джураев.
О необходимости скорейшего возвращения вкладчикам денег в своем ежегодном послании к парламенту в декабре прошлого года говорил и президент страны Эмомали Рахмон. Руководству НБТ и Министерства финансов он поручил усилить надзор за деятельностью кредитных организаций, принять неотложные меры для защиты законных прав вкладчиков, чтобы вернуть доверие населения к банкам.
- Ряд постановлений в этом направлении были приняты и со стороны правительства. Однако, независимо от этого, Национальный банк и его специальный управляющий в «Таджпромбанке», руководствуясь третьим абзацем ч.1 статьи 35 Закона «О ликвидации кредитных организаций», действуют в свою пользу, в первую очередь удовлетворяя интересы Нацбанка и Минфина, - писал в своем обращении Джураев.
Заявитель подчеркивает, что Минфин и Минюст запретили нотариальным конторам страны проводить какие-либо сделки по имуществу банка, а Экономическому суду города Душанбе поручили впредь проводить все операции по согласованию с Минфином.
Этими действиями Минфин и Минюст присвоили себе полномочия судебной власти, ограничив конституционные права и интересы граждан-вкладчиков в праве на обращение в суд.
Одновременно Джураев отмечает, что органы прокуратуры не обращают внимания на эти проблемы, в частности нет надзора за исполнением законов министерствами, госкомитетами, банками и другими ведомствами и их руководителями.
- Яркий пример тому – действия Минфина, который явно превысил свои полномочия. Положив ранее на депозит «Таджпромбанка» 100 млн сомони, ведомство получило 18 млн сомони прибыли. А после того как банк стал неплатежеспособным, Минфин стал требовать штрафных санкций, арестовав при этом имущество банка на сумму, в 5 раз превышающую долг. А Генпрокуратура на все эти и другие беззакония с ограничением прав и интересов граждан-вкладчиков, приведшие к тяжким последствиям, закрывает глаза, - отмечает Джураев.
Он также говорит, что противоречия в законах не видят и в парламенте.
- Об этом может свидетельствовать пример председателя комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, который отрицал требования статей Гражданского кодекса о первоочередном удовлетворении требований граждан-вкладчиков. А ведь именно законодатель – Маджлиси Оли согласно требованиям Закона «О нормативно-правовых актах» обязан устранять противоречия в законах.
Определение обязательно для рассмотрения
Между тем Конституционный суд Таджикистана под председательством главы суда Махкама Махмудзода, рассмотрев ходатайство Солиджона Джураева, признавая представленные им факты и доводы правильными, в то же время отказал в возбуждении судопроизводства, отметив, что это не их компетенция.
В течение месяца после судебного решения о банкротстве вкладчикам должны вернуть депозиты размером до 17,5 тысячи сомони по страховому возмещению. Эти деньги выделяются из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в финансировании которого участвуют все коммерческие банки. В случае с «Таджпромбанком» (учитывая, что он был объявлен банкротом в феврале 2017 г.) это должно было произойти еще в марте прошлого года!
Вместе с тем суд при изучении ходатайства установил неточность и разночтение положений второго пункта части 1 статьи 65 Гражданского кодекса по отношению к части 1 статьи 35 Закона РТ «О ликвидации кредитных организаций», что на практике препятствует реализации со стороны граждан-вкладчиков защиты конституционных прав и интересов личности на имущество должным образом.
«В связи с этим Маджлиси Оли Республики Таджикистан с учетом мировой практики и в целях защиты интересов и конституционных прав граждан-вкладчиков на имущество необходимо пересмотреть положения второго пункта части 1 статьи Гражданского кодекса и части 1 статьи 35 Закона РТ «О ликвидации кредитных организаций». Определение окончательное и не подлежит обжалованию, - приводится в документе.
Солиджон Джураев утверждает, что согласно регламенту работы Маджлиси Оли, данное определение Конституционного суда республики является обязательным для рассмотрения парламентом в первоочередном порядке.
- Какое решение может принять Маджлиси Оли по этому определению Конституционного суда?
- По сути, оно указано в определении Конституционного суда, - говорит Джураев. – Нужно отметить, что здесь Конституционный суд принял мудрое решение, проявил высшую справедливость по отношению к гражданам – обманутым вкладчикам. И президент страны проявил справедливость, всенародно выразив свою волю. Думаю, что и депутаты парламента примут справедливое решение в пользу своих избирателей, а не коррупционеров, умело использующих противоречия в законах. Людей, которые объявили фиктивное банкротство «Таджпромбанка», чтобы ограбить вкладчиков, о чем я писал в своих заявлениях президенту страны и в Конституционный суд. Теперь слово за законодателем.
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Гость1
"... Об этом может свидетельствовать пример председателя комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, который отрицал требования статей Гражданского кодекса о первоочередном удовлетворении требований граждан-вкладчиков. А ведь именно законодатель – Маджлиси Оли согласно требованиям Закона «О нормативно-правовых актах» обязан устранять противоречия в законах ..."
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Дело в том, что какой бы несуразный ответ не давал этот или кто другой, никаких правовых последствий не последует. В стране нет закона для власти. Стена
Гражданин-Таджикистана3
Люди , храните деньги в стекляной таре(банка) так надёжней
Гость3
Да хоть 10 несоответствий приведут к соответствию толку то. Денег не будет. И никто за это не ответит. А знаете почему? Потому что есть лазейка в законе. Вот ею и воспользовались. А деньги вкладчиков ушли на различные проекты. Строительство школ, стадионов, парков и мостов, дорог и т.д. А вы что думали, фраза "на личные средства бизнесменов" она стнеба взялась? Нет. Ну и,конечно, деньги ушли на личное обогащение. Думать то надо было, куда вкладывать. Откуда могут быть такие проценты по вкладам, если в стране НЕТ экономики? Это пузырь, он и лопнул. Только безголовые могли нести свои деньги в такие банки. Буратино и поле чудес. Теперь ничего, смириться. По сути, банками владела Семья.
Internet Tajik Гость2
Храните деньги где угодно только не в банках Таджикистана - потом не сможете их забрать. Какие-то бананово-семейные банки
Ашаван3
Если такой расклад, то не пошли бы все таджикские банки куда подальше! Грабеж народа закрепленное конституцией страны! Никогда не кладите свои сбережения в банк, тем более таджикские.