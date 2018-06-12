В четверг, 14 июня в Москве стартует 21-й чемпионат мира по футболу. Матч открытия сыграют сборные команды России и Саудовской Аравии.

Футбольная общественность Таджикистана сегодня горячо обсуждает предстоящий матч. Большинство отдает предпочтение сборной России.

В этом матче должна одержать победу российская сборная, но вместе с тем для хозяев это будет очень трудный матч, сказал «АП» известный комментатор футбола, спортивный обозреватель радио «Озоди» Нарзулло Латифов.

«Дело в том, что в ранге хозяев, на команду будет оказываться высокое давление ответственности. В связи с неудачами в товарищеских матчах, на российскую сборную оказывается непомерное давление, все требуют непременно победу. В матче открытия на поле выйдут две команды, которые не являются фаворитами, и оба соперника будут максимально стараться, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Саудовская Аравия также хочет доказать, что не случайно попала в число 32 участников финальной стадии чемпионата мира», - сказал он.

Специалист также подчеркнул, что предстоящий мунидиаль должен стать самым лучшим во всех отношениях.

«Россия в роли организатора хочет показать всему миру, что она великая, миролюбивая страна, футбол – посол мира. У России есть уже опыт – вспомните, как успешно были проведены Зимние Олимпийские игры в Сочи. Думаю, Россия прекрасно справится с задачей проведения чемпионата мира, что касается сборной, то выход из группы будет хорошим результатом», - отметил Латифов.

Исполняющий обязанности главного тренера ФК «Истиклол» Алишер Тухтаев также обратил внимание на проблемные места сборной России.

«Будет для россиян нелегко обыграть арабскую команду, футбол непредсказуем, все может случиться. Но учитывая фактор своего поля и квалификацию команд, думаю, Россия выиграет этот матч с разницей в один мяч», - сказал он.

Руководитель пресс-службы этого клуба Рустам Хакимов не сомневается в успехе команды Станислава Черчесова.

«Если не обыграть саудитов, то кого еще?», - вопрошает он.

Бывший тренер «Вахша» (ныне – «Хатлон») Ураз Туракулов будет смотреть матч в России. Он считает, что сборной России по силам обойти такую команду, как Саудовская Аравия.

«Счет будет 2:1 в пользу хозяев», - спрогнозировал специалист.

Эксперты из Таджикистана говорят, что матч открытия все-таки не решающий поединок. В соцсетях болельщики по большей части уверенно предсказывают победу сборной России.

В букмекерских конторах Таджикистана дают малые коэффициенты на победу сборной России, потому что верят в успех этой команды в стартовом матче ЧМ-2018.

Например, коэффициент победы России в Tennisi.Tj составляет 1.45, ничья оценивается в 4.40, а успех Саудовской Аравии – 8.80. «Формула 55» дает коэффициент победы сборной России 1.88, ничья – 2.40, победа саудовской Аравии – 7.15.

Статистика показывает, что в истории чемпионатов мира не было случая, когда хозяева поля проиграли матч открытия.

В 6 предыдущих чемпионатах мира не было специальных матчей открытия, а 8 чемпионатов открывали победители кубка мира, 6 мировых первенств стартовали с участием хозяев.

Мы вспомнили, как складывались стартовые матчи предыдущих мировых первенств.

До 1950 года не было специальных матчей открытия. Турниры открывались несколькими встречами, проходившими параллельно на разных стадионах.

В 1930 году в Уругвае было сыграно сразу два матча, в 1934 году в Италии одновременно начались все матчи 1/8 финала.

Одна из стартовых игр чемпионата 1938 года во Франции вновь начавшегося с 1/8 финала, не состоялась. В итоге открывать турнир на "Парк де Пренс" выпало Германии и Швейцарии. Матч завершился со счетом 1:1.

В 1950 году чемпионат мира состоялся в Бразилии. На "Маракане" хозяева - бразильцы не оставили камня на камне от мексиканской обороны, забив в ворота «ацтеков» 4 безответных мяча.

На чемпионатах мира 1954, 1958 и 1962 годов организаторы вновь отказались от матчей открытия.

Наконец, начиная с 1966 года в Англии в день открытия стали проводить один матч. Согласно регламенту, одним из участников в обязательном порядке становились хозяева соревнований. Так, 11 июля 1966 года Англия открыла домашний мундиаль с командой Уругвая. Счет не был открыт – 0:0.

В 1970 году в Мексике турнир открылся матчем Мексика – СССР, и вновь на табло горели нули после завершения встречи.

В 1974 году в Германии, хозяева турнира согласно расписанию стартовали на день позже, потому что ФИФА доверил открывать соревнования действующим чемпионам мира бразильцам. Они сыграли с Югославией вничью – 0:0, это был подряд третий «сухой» матч открытия.

В 1978 году ФИФА изменила регламент – первый матч стали проводить с участием действующих чемпионов мира. В Аргентине сборные Германии и Польши не смогли распечатать ворота друг друга и таким образом, голевая засуха продолжилась.

Через четыре года в Испании в первый день чемпионата победитель 1978 года Аргентина сыграла с Бельгией и неожиданно уступила 0:1.

Стадион "Ацтека" в Мехико стал первой в истории ареной, где были сыграны стартовые матчи двух чемпионатов. Участники матча открытия Италия и Болгария сыграли вничью 1:1.

Сборная Аргентины в 1990 году во второй раз вышла на старт турнира в ранге чемпиона мира, и вновь опростоволосилась, уступив сборной Камеруна 0:1.

Чемпион мира на стартовом матче наконец-то выиграл – в 1994 году в США сборная Германии со счетом 1:0 нанесла поражение дебютанту турнира команде Боливии.

В 1998 году во Франции бразильцы стартовали с победы, обыграв Шотландию с результатом 2:1.

Начало чемпионата 2002 года в Корее и Японии было сенсационным. Действующий чемпион мира Франция умудрилась проиграть Сенегалу 0:1, который выступал на мундиале впервые в своей истории. Так африканцы во втором мачте открытия, вспомните Камерун 1990 года, вышли победителями.

В 2006 году Германии ФИФА вернулась к заложенной в 1966-м традиции доверять матч открытия хозяевам. Игра Германия – Коста-Рика вошла в историю, как самый результативный матч открытия в истории чемпионатов мира – 4:2 победили немцы.

Чемпионат мира 2010 года открыли хозяева – футболисты ЮАР и Мексики. Южноафриканцы не ударили в грязь лицом, сохранив континентальную традицию не проигрывать в матчах открытия. Матч завершился вничью 1:1.

В последнем чемпионате в Бразилии хозяева нанесли поражение сборной Хорватии со счетом 3:1.

Матч стартующего 14 июня чемпионате мира в России будет первым матчем открытия ЧМ по футболу, где примет участие представитель Азии.