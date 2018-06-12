Huawei анонсировала МОВ с тайским правительством и $81 млн инвестиций в цифровую экосистему Юго-Восточной Азии

В Бангкоке состоялся четвертый Азиатско-тихоокеанский инновационный день Huawei. Мероприятие было совместно организовано компанией Huawei Technologies и министерством науки и технологий Таиланда. Тема этого года - "Инновации для цифрового Азиатско-Тихоокеанского региона". Почти 300 участников из разных стран, сфер промышленности и научных кругов собрались вместе, чтобы изучить вопрос о том, как цифровая инфраструктура ускоряет рост цифровой экономики, обогащает жизнь, стимулирует инновации и помогает культивировать экосистему общего успеха.

Являясь одним из самых динамично развивающихся рынков в мире, Азиатско-Тихоокеанский регион сталкивается со взрывным ростом развития цифровой сферы, с цифровой экономикой, которая прогрессирует каждый день. На этом мероприятии доктор Сомкид Ятушрипитак, заместитель премьер-министра Таиланда, выступил с основным докладом, делая акцент на стратегии Таиланда в области "цифровизации" и о том, как она ведет к трансформации и модернизации экономики Таиланда.

Инновационная деятельность с использованием ИКТ становится важным двигателем Таиланда. Эффект цифровизации распространяется на вертикальные отрасли, помогая компаниям повышать производительность, сокращать затраты и разрабатывать новые продукты и услуги. Это, в конечном счете, прокладывает путь к новым бизнес-моделям и рынкам и создает новые возможности для всестороннего развития.

Доктор Сомкид Ятушрипитак подтвердил приверженность правительства Таиланда созданию благоприятной среды для цифровых инноваций, подчеркнув важность вклада Huawei в развитие индустрии ИКТ в Таиланде. Он заявил, что хотел бы более глубокого сотрудничества между Таиландом и Huawei.

Г-н Го Пин, ротирующийся председатель компании Huawei, выступил с основным докладом, в котором подчеркивалась важность цифровой экосистемы.

"Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона вышли на путь цифровой трансформации, - сказал он. - Но рост был неравномерным. Разрыв между развитыми и развивающимися странами увеличивается, и мы видим появление эффекта Мэтью в тех случаях, когда страны с цифровой экономикой получают более высокую отдачу от своей инфраструктуры, чем страны с менее развитой экономикой. Однако мы можем работать вместе, чтобы опередить эту тенденцию».

Он сравнил цифровые потребности страны с иерархией потребностей Маслоу.

"Цифровые потребности можно разделить на: инфраструктуру, гарантии безопасности, цифровизацию промышленности и развитие "цифрового мозга". Чем выше уровень иерархии, тем больше ресурсов правительствам необходимо интегрировать в государственные ведомства, и тем больше нужно развивать сотрудничество с партнерами и отраслями”, - сказал он.

По его словам, "экосистема здесь крайне необходима".

"Правительствам необходимо взять на себя ведущую роль, отрасли производства должны активно вносить свой вклад, и частным лицам необходимо работать над совершенствованием своих цифровых навыков. Компания Huawei готова и намерена работать с азиатско-тихоокеанскими странами над созданием этой цифровой экосистемы. Мы будем открыто и широко сотрудничать, и с радостью разделим свой собственный «кусок» рынка с другими. Вместе мы можем увеличить производство и сделать «пирог» больше для всех, кто принимает участие в этом процессе", - сказал он.

Ведущие Цифровые Инновации и Исследования в Таиланде

На мероприятии Национальное агентство Таиланда по развитию науки и технологий и Национальное инновационное агентство подписали с Huawei Technologies (Таиланд) Меморандум о взаимопонимании. В МОВ излагается ряд совместных научно-исследовательских и инновационных целей, направленных на стимулирование процесса цифровых преобразований в Таиланде и привлечение тайских инноваций в глобальный рынок. К числу конкретных инициатив относятся:

- Развитие более глубоких технических знаний для продвижения цели Таиланд 4.0

- Укрепление связей и координации в рамках процессов инновационной деятельности и планирования и укрепление сотрудничества в существующих областях совместной деятельности

- Содействие созданию благоприятной для стартапа экосистемы в Таиланде

- Содействие сотрудничеству между государственным и частным секторами и развитие талантов на базе Huawei OpenLab и Инновационных и Интеграционных Центров для Клиентов (CSIC)

- Укрепление связей между учеными, новаторами и другими исследователями

- Проведение исследований по основным теориям ИКТ

Улучшение цифровой экосистемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-тихоокеанский инновационный день Huawei стал платформой для диалога высокого уровня между ключевыми заинтересованными сторонами в цифровой экосистеме Юго-Восточной Азии. В этом году на мероприятии собрались высокопоставленные правительственные чиновники региона, в том числе доктор Сувит Маезинсее, министр науки и технологий Таиланда, Мустафа Джаббар, министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеша, Бунсалеумэ Хеннаваонг, заместитель министра сообщений, телекоммуникаций и информационных технологий Лаоса и доктор Кан Чаннмета, государственный секретарь министерства сообщений и телекоммуникаций Камбоджи. В неофициальном порядке за круглым столом после этого мероприятия они собрались для обсуждения роли правительства в цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Джеймс Ву, президент Huawei региона Юго-Восточной Азии, воспользовался этой возможностью, чтобы раскрыть план поддержки от разработчиков Huawei для региона. План направлен на поддержку цифровой экономики и построения экосистемы в регионе.

В течение следующих трех лет Huawei инвестирует 81 млн. долларов США в открытие OpenLabs, создавая благоприятные условия для облачных разработчиков и поддерживая ИКТ кадры в регионе Юго-Восточной Азии.

«В частности, Huawei стремится расширить возможности разработчиков и молодых талантов в Юго-Восточной Азии. У нас более 30 лет опыта в области ИКТ. Через API и платформы развития мы откроем наши возможности нашим партнерам в регионе. Это огромная возможность для разработчиков для создания целенаправленных решений для цифровизации промышленности и для развития собственного бизнеса. Работая вместе, мы можем поставить перед собой большие цели и добиться больших успехов", - сказал Ву.

По его словам, Huawei официально откроет OpenLab в Дели в августе этого года. Эта открытая лаборатория, наряду с OpenLab в Бангкоке, будет служить в качестве открытой инновационной платформы, где Huawei совместно с местными партнерами будет разрабатывать отраслевые решения для региона.

Господин Ву также объявил о конкурсе 2018 Huawei Developer Challenge, который официально стартует 11 июня. Данное мероприятие будет организовано Huawei в Юго-Восточной Азии, для предоставления консультаций местным разработчикам. Кроме того, Huawei проспонсирует разработчиков, которые внедрят инновации на базе Huawei Cloud и предоставит награду до 150 000 долларов США разработчикам, которые отвечают установленным требованиям.

Регулирование, Предпринимательство и ИКТ, как экономическая сила

На мероприятии профессор Мирко Драка презентовал доклад о "Прогрессирующей роли ИКТ в экономике" от имени компании Huawei и Лондонской школы экономики. Согласно отчету, инвестиции в цифровую инфраструктуру значительно повысят производительность, и в ближайшие 10-15 лет люди смогут в полной мере воспользоваться преимуществами 5G, облачных вычислений, Интернета вещей (IoT), больших данных и Искусственного Интелекта (AI). В среднем, технологии ИКТ генерируют значительно более обширные знания, чем другие технологии. Нет никаких свидетельств того, что AI окажет огромное влияние на трудовую занятость населения. Скорее, экономические рецессии и их последствия будут иметь большее воздействие, чем AI.

Многие спикеры присоединились к этому мероприятию, чтобы поделиться своими идеями о создании цифровой экосистемы. В частности, они говорили о политике и регулировании, преобразовании отраслевой промышленности, AI стартапах и о том, как ИКТ создаст благоприятные условия для развития будущих поколений.

В число выступавших вошли г-н Ашиш Нараян, координатор программы в Региональном отделении МСЭ для Азии и Тихого океана, д-р Бундхит Эуа-Арпорн, президент Университета Чулалонгкорна в Таиланде, г-н Ху Янниан, заместитель директора строительного управления Smart Weifang, г-н Виктор Топойоссакул, главный коммерческий сотрудник холдинговой компании BSS и г-н Лю Хао, главный сотрудник по инновациям в Yi Tu Technology

С 2013 года инновационные дни Huawei проводятся в Лондоне, Милане, Мюнхене, Париже, Сингапуре, Сиднее, Куала-Лумпуре, Дубае и Сан-Паулу. Huawei выступает за открытость, инновации, сотрудничество и совместный успех, а также стремится к обеспечению цифрового доступа для каждого человека, дома и организации для полностью подключенного, интеллектуального мира.

Регион Юго-Восточной Азии Huawei включает в себя Таиланд, Индию, Вьетнам, Мьянму, Камбоджу, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланку, Непал, Гонконг и Макао.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus