Около 20 тыс. человек пришли на республиканский ифтор в чеченском городе Грозном. Верующих накормили узбекским пловом, сообщил журналистам советник главы Чечни Амруди Эдельгириев, который занимался организацией обряда разговения, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, ифтор был организован Региональным общественным фондом имени Ахмада Кадырова.

«В меню плов, сделанный поварами, которые специально приехали из Узбекистана", - отметил Эдельгириев.

Для жителей и гостей чеченской столицы на центральной площади перед мечетью "Сердце Чечни" подготовили около 200 рядов, установили импровизированную кухню, где десятки поваров готовили плов на дровах.

Дату проведения коллективного разговения приурочили к Ночи предопределения - когда пророку Мухаммеду была ниспослана первая сура Корана. Ценность этой ночи для того, кого она застала в молитве, равна поклонению на протяжении тысячи обычных месяцев. В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Коран, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней и строятся планы на будущее. И хотя точное время наступления ночи скрыто в последних десяти нечетных днях священного для мусульман месяца, по мнению многих ученых, она приходится на 27 ночь Рамазана.

Среди тех, кто принял участие в массовом разговении, не только жители Чечни, но также гости из Ингушетии, Дагестана и Татарстана. "Мы не знали, что здесь такое мероприятие, приехали посмотреть город. Когда гуляли по Грозному, жители приглашали на ифтор, сказала, что не держу пост, они ответили - ничего страшного. Вот мы и пришли", - поделилась своими впечатлениями Рушенье Бикбова из Казани.

На коллективном разговении оказались и приехавшие в Грозный болельщики сборной Египта.

"Я из Иордании, а мои друзья из Египта. Приехали в надежде попасть на тренировку египетской сборной, но она оказалась закрытой. Зато мы попали на такой ифтор и разделили его со всеми чеченцами", - рассказал Абдулла Хважиев.

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