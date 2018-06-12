Начальник УМВД Таджикистана по городу Душанбе, генерал-майор милиции Шариф Назарзода напомнил столичным госавтоинспекторам о необходимости изучения русского и английского языков.

Об этом он сказал в ходе рабочего совещания с сотрудниками столичной госавтоинспекции, сообщает пресс-служба душанбинской милиции.

Назарзода подчеркнул, что всем сотрудникам милиции, особенно представителям ГАИ, необходимо знать, что «иностранцев, посещающих республику, необходимо встречать с уважением и вежливостью, при этом очень важно знание русского и английского языков».

Он также поручил сотрудникам городского ОГАИ принять действенные меры по устранению грубости в обращении с гражданами, а также транспортных пробок на городских улицах.

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