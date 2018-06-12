Десять человек погибли и еще один числится пропавшим без вести в результате столкновения баржи и катамарана в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает Интерфакс.

Всего на катамаране находилось 16 человек; трое госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Столкновение произошло в километре от береговой линии.

По данным источника «Интерфакс», катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По данным ТАСС, он был также владельцем судна, а РБК уточняет, что ранее он был судим по пяти статьям. Среди выживших в катастрофе Хахалева нет.

Катамаран был рассчитан не на 16, а на 12 мест. По данным ТАСС, не исключено, что на судне могло находиться и больше людей — 17 или 18. По сведениям того же агентства, у судна не было необходимых документов и опознавательных огней. Всего на двух судах находилось 28 человек.

Южное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по третьей части статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

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