Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали историческую встречу с рукопожатия. Первую часть встречи, которая была «тет-а-тет», Дональд Трамп назвал «очень-очень хорошей», сообщает РБК.

На сингапурском острове Сентоса стартовала встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. При встрече оба лидера пожали друг другу руки, перекинувшись несколькими фразами.

«Для меня это честь. Уверен, что у нас сложатся замечательные отношения», – сказал Трамп. Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что «было нелегко попасть сюда», и что «были препятствия», которые «удалось преодолеть, чтобы здесь оказаться».

Изначально, как и планировалось, у лидеров США и КНДР прошла двусторонняя встреча, которая продлилась около 40 минут. На ней кроме самих лидеров присутствовали только переводчики. По ее окончании Трамп заявил, что встреча «один на один» с Ким Чен Ыном была «очень-очень хорошей» и что у них «отличные отношения», сообщает AP.

Затем переговоры продолжились в расширенном формате. На них отведено еще полтора часа. На встрече в расширенном составе присутствовали от американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон​.

После этой встречи у лидеров двух стран запланирован рабочий обед.

Исторический саммит едва не был сорван. После того как обе стороны договорились о встрече, Трамп спустя какое-то время объявил, что встречи не будет. Данный шаг он объяснил тем, что считает встречу «неуместной» на фоне «враждебных» заявлений МИД КНДР. Ранее северокорейское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало военные учения США и Южной Кореи и пригрозило Вашингтону ядерной войной. В КНДР на отмену встречи Трампом отреагировали сдержанно, сообщив, что все еще готовы к переговорам.

Позднее переговоры о саммите были возобновлены, стороны договорились, что встреча на высшем уровне, как и планировалось, будет проведена 12 июня в Сингапуре.

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