Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27 июня в городе Канибадам Согдийской области откроет новый стадион на 10 тыс. зрителей.

Здесь пройдут основные торжества, посвященные очередной, 21-й годовщине достижения мира и согласия в стране, которая отмечается в Таджикистане ежегодно 27 июня, как День национального единства и согласия, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Источник не сказал во сколько обошлось госбюджету строительство нового стадиона в Канибадаме.

В торжествах в Канибадаме примут участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представители правительства, парламента, общественности, таджикских диаспор проживающих в странах дальнего и ближнего зарубежья.

По данным источника, в рамках пребывания в Канибадаме президент сдаст в эксплуатацию новые объекты социально-экономического назначения, проведет встречу с активом города, ознакомится с достижениями аграриев и промышленников.

21-ю годовщину Дня национального единства Таджикистана с концертными и развлекательными мероприятиями отметят во всех городах и районах страны.

В прошлом году Эмомали Рахмон в День национального единства республики в городе Вахдат сдал в эксплуатацию Центральный стадион города на 25 тысяч посадочных мест.

На строительство стадиона было выделено 47 млн. сомони из бюджета города Вахдат и 20 млн. сомони – из республиканских средств.

27 июня 1997 года в Москве между правительством Таджикистана и Объединенной таджикской оппозицией был подписан документ «Общего соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане». С тех пор 27 июня отмечается День национального единства и согласия.

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