В общеобразовательных школах завершился учебный год. Практически все выпускники позитивно смотрят в будущее и мечтают о правильном выборе жизненного пути.

В душанбинских школах мы поинтересовались у выпускников их планами на жизнь.

Все наши респонденты, 11-классники столицы планируют получить высшее образование как в местных, так и в зарубежных вузах. Многие выпускники хотят стать юристами и милиционерами. На втором месте профессии экономиста, энергетика и дипломата. На третьем месте врач и педагог, которые выбрали, в основном, девушки. По одному человеку выбрали профессии военного, актера, журналиста. Другие профессии, в том числе и профтехнические, нынешние выпускники считают не всегда востребованными…

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