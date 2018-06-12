В течение месяца Рамазан еженедельно мы узнавали цены на продукты на рынках Душанбе, и сопоставляли их со стоимостью за предыдущую неделю.

Сегодня началась последняя неделя месяца Рамазан. По состоянию на 10 июня цены практически не изменились. Возможно ближе к празднику ситуация изменится, пока же есть небольшое повышение цены на помидоры и макароны. Есть и снижение, правда, минимальное на рис, сахар, огурцы и картофель.

В нашей инфографике приведена средняя цена за 1 кг продуктов. Над картинками указаны цены на продукты (в голубой рамке), которые были на рынках по состоянию на прошлый понедельник, 4 июня.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus