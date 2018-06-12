На протяжении многих веков именно по наличии ковров можно было определить, к какому классу относится человек. Ели есть ковер, значит человек неизмеримо богат, нет – трудом добывает кусок хлеба. В очередном сюжете проекта «Салом, соседи!» мы решили рассказать вам о самых дорогостоящих коврах нашего региона. И не только…

Чтобы вы поняли, почему ковры порой могут быть дороже золота, мы поехали в крупную фабрику шелковых ковров «Samarkand-Bukhara Silk Carpets», где ткутся ковры за $20.000. Делаются они вручную исключительно из шелка и натуральных красок. За процессом изготовления можете понаблюдать уже завтра, во вторник.

На следующий день мы хотим рассказать вам небольшую историю про жизнь узбеков из таджикского города Турсунзаде. Здесь, кстати, проживают почти 300 тысяч человек, из которых 60% - узбеки. О том, в каких условиях нынче живет крупнейшее этническое меньшинство нашей республики, в интервью нам рассказала Дилбар Тагаева – жительница села Саркор. Здесь родилась не только она, но и ее родители и прадеды. Историю можете посмотреть уже в среду.

Завершим мы эту неделю сюжетом про таджикскую школу «Империя знаний», благодаря которой сегодня Таджикистан занимает первое место в ЦА и России по ментальной арифметике. О Ёсуман Исмонзоде и Маниже Тошболтаевой - ученицах этого образовательного центра - в нашей стране знает уже каждый, но вот жители соседнего Узбекистана вряд ли слышали о том, что таджикские дети очень успешны в этой развивающей программе. Поэтому мы решили посвятить им один из своих сюжетов. Посмотреть можете историю уже в четверг.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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