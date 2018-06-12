Таджикская лотерейная компания «Лото Спорт» запустила в продажу новые, беспрецедентные лотерейные продукты!

Билеты моментальной лотереи стоимостью 5 и 10 сомони хранят в себе небывалые суперпризы: LAND CRUISER PRADO выпуска 2018 года и МИЛЛИОН сомони.

Лотерейная продукция компании «Лото Спорт» реализуется на территории всей страны под «желтыми зонтами удачи».

Компания «Лото Спорт» работает на лотерейном рынке Таджикистана с 2004 года и выплатила выигрышей на сумму более 200 миллионов сомони.

Лото Спорт – Лови момент удачи!

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