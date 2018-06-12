Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за насилие над детьми и родительскую халатность готовят в Казахстане. Об этом Tengrinews.kz рассказал депутат Мажилиса, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.

"Нужно ужесточать требования по вопросам безопасности, насилия, я думаю, все с этим согласятся. Мы сейчас изучаем международную практику. Преступная халатность родителей, недосмотр за детьми, заканчивается тем, что дети лишаются жизни. Это же недопустимые вещи. Сейчас большая группа с этим работает", - сказала Загипа Балиева.

По ее словам, к новому году документ будет направлен в парламент.

Балиева считает преждевременным говорить о конкретных наказаниях за различные правонарушения в отношении детей, но сказала, что это могут быть, как меры административного, так и уголовного характера.

На данный момент в уголовном кодексе Казахстана есть статья 41 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), которое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

Представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РК Юрий Оксамитный пояснил, что под насилием в отношении детей следует считать не только физический контакт (подзатыльник, удар, суровое наказание), но и психологическое воздействие (оскорбление, грубость).

Кроме того, в Казахстане предлагают ввести семейные суды.

"Я приветствую это, - сказала Загипа Балиева. - Сейчас разводы рассматриваются в судах общей юрисдикции, рассматриваются очень быстро и не решаются вопросы имущественные, вопросы места жительства детей. Потом начинаются проблемы - женщина бегает с назначением алиментов, потом начинают определять, где будет ребенок. Семейные суды будут рассматривать эти вопросы вкупе. При решении развестись, суд должен, во-первых, включить все медиативные формы. Если уже невозможно сохранить семью, только тогда будут рассматривать. Потому что каждому ребенку нужна семья. А если это просто невозможно, то будут не только расторгать брак, но и рассматривать имущественные права детей, определять место жительства, время посещений с позиции прав ребенка".

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus