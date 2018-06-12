В Таджикистане сегодня наступит Ночь Могущества и Предопределения — Лайлат-уль-кадр, которая, по традиции, отмечается на 27 день поста. Эта ночь - самая важная в году для каждого мусульманина.

В Совете улемов Таджикистана «АП» сообщили, что по календарю Исламского центра Таджикистана в стране ночь Могущества и Предопределения наступит сегодня.

Считается, что в эту ночь на землю спускаются ангелы, чтобы записать молитвы людей. Также правоверные мусульмане верят, что именно в эту ночь Всевышний определяет их судьбу, события на предстоящий год.

Лайлат-уль-Кадр начинается вечером и продолжается до самого раннего утра следующего дня. В течение этого времени мусульмане не спят, а молятся. Считается, что Аллах принимает решения о судьбе каждого человека, учитывая его желания, высказанные в молитве в эту ночь.

Также считается, что если за каждую прочитанную букву Корана в другое время дается одно воздаяние (савоб), в месяц Рамазан - от десяти до тысячи, то в ночь Лайлат-уль-Кадр - до 30 тысяч воздаяний за одну прочитанную букву из священной книги.

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