Министерство внутренних дел Таджикистана предполагает, что 4-летнего Ёсинджона Мирова, поиски которого продолжаются уже 2,5 месяца, унесла вода реки Кофарнихон. Дом Мировых находится в непосредственной близи этой реки.

«Эту версию мы, конечно же, рассматривали и искали тело мальчика в реке, но не нашли. Но на сегодняшний день это одна из очевидных версий пропажи Есинджона», - сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали, подчеркнув, что на данный момент поиски продолжаются.

4-летний Ёсинджон Миров, житель кишлака Сабзикор сельского джамоата Гулистон района Рудаки рано утром 1 апреля вышел из дома и пропал. Его поиски пока не дали результатов.

Лица, имеющие какую-либо информацию, которая поможет найти мальчика, могут позвонить в МВД по телефону доверия 221-21-21 или 93 121-50-01.

Раннее «АП» со ссылкой на начальника службы по работе с несовершеннолетними МВД РТ Файзиддина Назарзода сообщала, что с начала текущего года (январь-апрель) в Таджикистане пропали 129 несовершеннолетних детей, из которых были найдены и возвращены родителям 112, поиск оставшихся 17 детей продолжается.

Основной причиной пропажи несовершеннолетних Файзиддин Назарзода назвал безответственность родителей.

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