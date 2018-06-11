На борту находятся 123 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 11 детей и семь беременных женщин

Правительство Италии запретило судну «Аквариус» с 629 мигрантами на борту заходить в итальянские порты.

«С сегодняшнего дня Италия начинает говорить „Нет“ контрабанде людей и бизнесу незаконной миграции», — написал вечером 10 июня новый глава МВД Италии Маттео Сальвини, возглавляющий националистическую партию «Лига», передает Медуза.

Власти Италии предложили принять «Аквариус» правительству Мальты, однако там отказались это сделать, обвинив Италию в нарушении международных правил.

На момент публикации новости судно находилось к югу от Сицилии и к востоку от Мальты.

По сообщению немецкой организации «SOS Mediterranee», которой принадлежит судно, на борту находятся 123 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 11 детей и семь беременных женщин. Они были спасены в шести разных операциях в водах Ливии.

В ответ на используемый Маттео Сальвини хэштег #закроемпорты (#chiudiamoiporti) в соцсетях стали писать посты с критикой министра с хэштегом #закроемСальвини (#chiudiamoSalvini)

Депортация 500 тысяч нелегальных мигрантов — один из пунктов программы нового коалиционного правительства Италии, сформированного «Движением пяти звезд» и «Лигой».

Путь по морю из Ливии в Италию — один из основных маршрутов нелегальной миграции из Африки в Европу.

В 2017 году, по оценке Международной организации по миграции, в Европу по морю попали 171 тысяча мигрантов (из них 119 — через Италию). Не менее трех тысяч человек погибли в море.

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