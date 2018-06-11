В священный месяц Рамазан в Дубае организовали самый масштабный ифтор – длина дастархана достигала 6 км.

Мероприятие попало в книгу рекордов Гиннесса как «самый длинный стол» в мире, сообщает CA-News со ссылкой на эмиратское издание Gulf News.

Ифтор организовала полиция Дубая, и он носил благотворительный характер.

В нем приняли участие почти более 12 800 рабочих из Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Китая, Филлипин и других азиатских стран.

Блюда на ифтор приготовили 35 ресторанов и 500 добровольцев из различных государственных структур готовились к мероприятию в общей сложности около 200 часов.

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