В Шаартузском районе Хатлонской области 29-летняя женщина зарезала мать своей соседки, нанесла ножевые ранения двум ее дочерям после ссоры. Трагедия произошла в минувшую пятницу в кишлаке Султонобод Шаартузскогорайона.

Между двумя соседками, 29 и 22-летними женщинами, возник спор по поводу вырубки деревьев, росших между домами соседей, переросший в словесную перепалку, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Вечером мать 22-летней женщины в сопровождении двух своих дочерей для выяснения причин пришли в дом 29-летней женщины со скандалом.

«Последняя, вооружившись кухонным ножом, напала на них и нанесла несколько ножевых ударов 50-летней женщине и ее дочерям», - сообщает МВД.

Пожилая женщина от полученных ранений скончалась в местной больнице.

Местная прокуратура возбудила в отношении нападавшей уголовное дело по статьям 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 104 (убийство).

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