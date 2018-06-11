Глава Союза писателей Таджикистана, Народный поэт республики, лауреат Госпремии Таджикистана в сфере литературы им. Рудаки Низом Косим удостоен межгосударственной премии "Звезды Содружества". Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Вместе с Низомом Косимом, лауреатами премии стали дирижер Юрий Башмет, скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), и композитор Степан Шакарян (Армения), филолог Наргиз Пашаева (Азербайджан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Киргизия), четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева (Беларусь) и физик Ион Бостан (Молдова).

Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ 19-20 июня в Астане.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств в 2009 году. Награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 млн. российских рублей. Среди лауреатов прошлых лет таджикский художник Вафо Назаров и Народный артист Таджикистана Ибодулло Машрабов.

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