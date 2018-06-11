Дональд Трамп прибыл в Сингапур для участия в первом в истории саммите стран США и КНДР.



Президентский борт №1 вылетел из Канады, где Трамп принял участие во встрече лидеров стран «Большой семерки», и сел на военной авиабазе Пайя-Леба в Сингапуре, пишет РБК.

Незадолго до этого в Сингапур прилетел и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Встреча лидеров США и Северной Кореи пройдет завтра, 12 июня, в гостинице Capella на острове Сентоса.

Договоренности о встрече была достигнута в конце апреля при активном участии на тот момент главы ЦРУ Майка Помпео, которого позже назначили на пост госсекретаря.

Специально для встречи с Ким Чен Ыном Трамп сократил свое пребывание на саммите G7. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники указывало, что до начала официальных переговоров Трамп хочет провести личную встречу с северокорейским лидером, на которой будут присутствовать лишь переводчики.​

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