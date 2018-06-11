Президент Таджикистана Эмомали Рахмон после завершения саммита глав государств ШОС, который состоялся 9-10 июня в китайском городе Циндао, 10 июня посетил город Чжэнчжоу, провинции Хэнань.

Лидер Таджикистана и губернатор провинции Хэнань Чен Рунер обсудили вопросы развития сотрудничества регионов Таджикистана и Китая, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон отметил, что привлечение инвестиций Китая в развитие экономики Таджикистана послужит интересам обоих государств.

Стороны обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сферах добычи полезных ископаемых, химии, легкой промышленности, аграрного сектора.

11 июня в Чжэнчжоу состоялась встреча Эмомали Рахмона с секретарем комитета компартии Китая в провинции Хэнань Ваном Гошеном, на которой таджикский лидер выразил удовлетворенность состоянием сотрудничества двух государств в сферах политики, экономики, торговли.

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