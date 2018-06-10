Эмомали Рахмон, принимающий участие в саммите глав государств ШОС в китайском городе Циндао, встретился с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпинем, главами Афганистана Ашрафом Гани и Пакистана Мамнуном Хусейном.

Россия

В ходе беседы с российским лидером Эмомали Рахмон назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Таджикистана и указал на необходимость реализации решений межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента РТ.

Вопросы безопасности, совместной борьбы с угрозами, ситуация в Афганистане, военное и военно-техническое сотрудничество были названы одними из приоритетных направлений взаимодействия между странами.

Президент Таджикистана также предложил Владимиру Путину рассмотреть вопрос о продлении срока регистрации и разрешения на работу трудовым мигрантам.

фото пресс-службы президента РТ

Также Эмомали Рахмон пожелал российскому президенту успехов в проведении чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

Китай

На встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем Эмомали Рахмон выразил благодарность за достойный вклад правительства Китая в обеспечение устойчивого социально-экономического развития Таджикистана и реализацию важных инфраструктурных проектов.

фото пресс-службы президента РТ

Он поблагодарил своего коллегу за вложение китайских инвестиций в развитие горной промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства Таджикистана, и за начало реализации проекта по созданию ТЭЦ «Фон – Ягноб», мощностью 600 мегаватт.

Афганистан

Афганскому лидеру Ашрафу Гани Эмомали Рахмон на встрече заявил, что считает обеспечение мира и стабильности в Афганистане важным фактором безопасности Таджикистана и всего региона в целом.

фото пресс-службы президента РТ

В ходе встречи реализация национальных и региональных инфраструктурных энергетических проектов, укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере энергетики, в том числе проекта “САSA-1000”, осуществление транспортных проектов, железной дороги «Таджикистан-Афганистан-Туркменистан» были признаны, как фактор улучшения социально-экономической ситуации Афганистана.

Пакистан

Президент Таджикистана также на полях саммита ШОС провел встерчу с президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном и выразил удовлетворение ростом сотрудничества двух стран, в том числе в политической, военной, экономической, энергетической сферах.

фото пресс-службы президента РТ

Кыргызстан

Эмомали Рахмон также провел встречу со своим кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, в числе приотритетных тем были перспективы сотрудничества и добрососедских отношений, отмечает пресс-служба лидера Таджикистана.

Для скорейшего решения вопросов, связанных с государственной границей, было предложено подписать Соглашение о государственной границе и Межправительственное Соглашение о запрещении проведения хозяйственной деятельности на линии государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном до окончания определённого этапа и разделения линии границы. Для решения ряда социально-экономических вопросов было признано необходимым придать пропускному пункту «Карамик» статус международного.

фото пресс-службы президента РТ

Индия

С премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент РТ заявил, что Таджикистан готов к привлечению индийских инвестиций для реализации своих инфраструктурных и производственных проектов, развития торговли, обслуживания, реализации энергетических проектов, в особенности создания возобновляющейся энергии, открытия совместных предприятий в различных производственных сферах.

Увеличение количества прямых авиарейсов между Душанбе и Дели и развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере медицины были названы обоюдовыгодными направлениями сотрудничества двух стран.