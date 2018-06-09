Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев встретились на полях саммита ШОС, который открылся сегодня в китайском городе Циндао.

В ходе встречи президент России заявил о планах посетить Узбекистан осенью этого года. «Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», — цитирует РИА Новости Путина.

Как отметил Мирзиёев, данное мероприятие запланировано на октябрь.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиёева в РФ очень многое изменилось в лучшую сторону, отмечает CA-NEWS.

«После Вашего визита в Россию у нас многое изменилось, и изменилось в лучшую сторону. У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом году – 33,9, по-моему, почти 34 процента. А за первый квартал этого года – еще плюс 43 с лишним», - отметил он.



«У нас осуществляются крупные проекты, одна только наша компания «Лукойл» проинвестировала 7 миллиардов долларов в Узбекистан. Благодаря Вашей инициативе мы организовали так называемый «зеленый коридор» на границе. По овощам фруктам – темп очень приличный, по-моему, 35–36 процентов, так что все развивается. Другие наши компании работают, кроме «Лукойла» и «Газпрома», и в сфере машиностроения – целый набор, почти 1000 компаний: разных, больших, маленьких, мелких», - рассказал Путин.



Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана.



«Такого никогда не было: за год 70 делегаций из России посетили Узбекистан, 21 визит - региональный. Во всех отношениях у нас идет увеличение», - сказал президент Узбекистана.

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