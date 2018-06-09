Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о помиловании 611 осужденных граждан страны в честь благодатной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi) в священном месяце Рамадан, сообщает пресс-служба главы государства, на которую ссылается CA-NEWS.



Президентский указ освобождает помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Бердымухамедов поручил руководителям силовых ведомств принять меры, чтобы помилованные были освобождены в ближайшее время и отметили священную ночь со своими семьями.



Также туркменский лидер дал поручение руководителям местной власти помочь помилованным с трудоустройством, чтобы они «честным трудом могли искупить свою вину».



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