В суде Хатлонской области продолжается судебный процесс над оперуполномоченным отдела по борьбе с незаконным наркооборотом районного ОМВД Махмадулло Идиевым, по вине которого при задержании умер местный житель Толиб Дустов.

Как сообщает Коалиция гражданкого общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, в ходе состоявшихся прений сторон прокурор Мирзо Курбонзода попросил у суда приговорить Махмадулло Идиева к 9 годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде четырёх лет лишения права занимать определенные должности.

В свою очередь, адвокаты потерпевшей стороны, предоставленные Коалицией гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности, Далер Курбанов и Умед Ниязов просят суд вынести самое строгое наказание с учётом обстоятельств рассматриваемого уголовного дела.

Суд объявил перерыв на день, однако на следующее судебное заседание подсудимый Идиев не явился, при этом в телефонном разговоре с судьей пожаловался на здоровье. Он обязался представить суду справку, в связи с чем суд приостановил рассмотрение дела на оговоренный срок.

Тем не менее подсудимый Махмадулло Идиев в назначенный час не предоставил суду соответствующее обоснование своей тяжёлой болезни и не явился в суд. В связи с этим, адвокаты подали ходатайство в суд Хатлонской области о принудительном приводе и изменении меры пресечения для подсудимого, который находится под подпиской о невыезде.

Суд над Идиевым начался 31 января 2018 года в Хатлонском областном суде под председательством Фахриддина Додоматзода.

Напомним, 25 августа 2017 года Генеральная прокуратура РТ вынесла постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 316 ч.3 (превышение должностных полномочий) УК РТ в отношении сотрудников ОМВД района Дусти по факту смерти жителя района Шаартуз Толиба Дустова, умершего во время задержания.

Позже, в декабре 2017 года, Генеральная прокуратура РТ предъявила обвинения о превышении должностных полномочий оперуполномоченному управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД района Дусти Хатлонской области, старшему лейтенанту милиции Махмадулло Идиеву.

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