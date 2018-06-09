С 1 июня 2018 года для иностранных граждан, прибывающих в Таджикистан, увеличен срок регистрации с 3 до 10 рабочих дней.
Туристы же, которые прибывают в Таджикистан по туристической визе, могут не регистрироваться в течение 30 дней.
Новые правила пребывания иностранных граждан на территории РТ и транзитное пересечение иностранцами территории республики были введены в действие согласно решению правительства республики.
Как сообщили "АП" в ОВИР МВД РТ, стоимость регистрации для граждан стран Содружества составляет, как и прежде, 100 сомони. Осталась прежней цена за регистрацию и для граждан стран дальнего зарубежья – 150 сомони.
Ранее в республике разработали специальные сим-карты для иностранных туристов, которые гости могут получить в гостиницах и туристических компаниях, чьими услугами они воспользовались. Связь для туристов предоставляет компания Tcell.
Для активации сим-карты необходимо пополнить баланс на 10 сомони, пакет, который предоставляется туристу, состоит из 50 минут, 100 Мб Интернета и 150 смс.
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