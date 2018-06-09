4 июня исполнилось 18 лет начинающей певице Мехроне Гайбуллоевой, которая стала известной благодаря телешоу «Ты супер!» на российском телеканале НТВ. О том, как Мехрона попала в проект, почему у девушки было трудное детство и какие планы на жизнь, она рассказала «АП».

«У меня было счастливое детство»

- Мехрона, сначала для читателей, которые тебя еще не знают, расскажи о себе: где родилась, училась, кто твои родители?

- Я родилась в 2000 году в Душанбе, и мне уже 18 лет. Мама – известный в прошлом тележурналист Барно Гайбуллоева, отец (не могу назвать его) был военным. У меня есть сестренка Ирода, я старше ее на год.

Когда мне было 8 лет, мамы не стало… Она умерла от рака. Не знаю, что там случилось, но отец ушел из семьи, хотя нас очень любил. Я это помню! Год назад он тоже умер, хотя больше после смерти мамы мы не виделись. Нас воспитала тетя – мамина сестра. До 7-го класса мы учились в школе №21, после перешли в школу-интернат №1, которую закончили. Кстати, в интернате однажды я выступила перед президентом страны Эмомали Рахмоном, спела песню, он даже похвалил меня. После интерната я поступила в колледж искусств им. Ахмада Бобокулова, а сестренка – в лицей №5, на программиста.

- Когда тебя впервые показали на телеконкурсе «Ты супер!», организованный НТВ и международным информационным агентством «Спутник» для детей и подростков из неблагополучных семей и домов-интернатов, то больше акцентировались на том, что у тебя было трудное детство…

- Нет, хотя детство у меня длилось совсем немного, это было самое счастливое детство! Я помню, как были счастливы мои родители вместе, как они любили нас с сестрой. Помню, папа и мама, не зная о намерениях друг друга, одновременно принесли домой торты и мы ели их целую неделю. Хотя после смерти мамы тетя воспитывала нас как родных детей, все же родителей никто не заменит. Я очень скучаю по ним…

фото из личного архива Мехроны

С фестиваля еды на конкурс песни

- Как ты попала на конкурс «Ты супер!»? Кто тебя поддерживал в тот момент?

- После интерната я поступила в музыкальный колледж, и для того, чтобы как-то жить и снимать себе угол, мне пришлось зарабатывать на жизнь, одновременно работая в несколько местах - в детских развлекательных центрах «Аладдин» и «Мадагаскар», а по вечерам - в ресторане. В прошлом году на Фестивале еды, где я пела, развлекая гостей, меня заметили представители «Россотрудничества», которые и сообщили о таком вот конкурсе молодых талантов на НТВ. Они помогли мне подать заявку, а когда ее одобрили, сотрудник «Россотрудничества» Дарья Христолюбова сама повезла меня в Москву и пробыла там три дня, пока меня оформляли. Я очень благодарна этому светлому человеку за все.

- На конкурсе «Ты супер!», который смотрели и в Таджикистане, ты выступила достойно и стала полуфиналисткой, попав в двадцатку лучших. Это отличный результат, если учесть, что почти все участники с детства занимались музыкой, причем на профессиональном уровне, а ты начала учиться в музколледже всего год назад. У тебя необыкновенно красивый голос, но техника исполнения иногда хромает. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Ты будешь продолжать учиться музыке или пойдешь по другой стезе?

- Я не представляю себя без музыки. Тетя рассказывала, что в 5 лет я пела колыбельную младшей сестре. Я вижу свое будущее только на сцене. Поэтому твердо решила получить хорошее музыкальное образование. За 4 месяца, что длился проект НТВ, со мной занималась такие педагоги! Я бы хотела поступить на учебу в Москву, благо организаторы конкурса пообещали стипендии и льготы при поступлении в музыкальные вузы для полуфиналистов и финалистов. Но у меня аттестат за 9 классов, и все. Поэтому в планах – проучиться здесь в музыкальном колледже, потом поступать в Москву. Если уж поставила цель, я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило.

фото из личного архива Мехроны

- Мехрона, ты так категорична во всем?

- Знаете, жизнь заставила меня быстро повзрослеть и увидеть мир без «розовых очков». Недавно решила учиться водить машину, хотя у меня ее и нет. Но когда-нибудь же будет! Я люблю риск, во мне заложено вот это некое бесстрашие перед судьбой и поэтому буду идти на таран, но добьюсь своего.

Участниками второго сезона шоу талантов «Ты супер!» стали 82 юных исполнителя из 13 стран. На конкурс поступило 1500 заявок. Впервые в проекте участвовали ребята из Германии и Сирии. Проект поддержали своим присутствием такие звезды российского шоу-бизнеса, как Лолита, Кети Топурия, Валерий Сюткин, "Город 312", Наталья Подольская и другие.

«Если б мэрия помогла…»

- Молодой девушке с непростой судьбой очень трудно одной справляться со всеми своими проблемами. Есть кто-нибудь рядом?

- Любимого человека - нет. Хотя появилась куча поклонников после конкурса, особенно в соцсетях. Раньше в «Инстаграме» у меня было 200 подписчиков, теперь 3 тысячи. Но мне не нужны сейчас личные отношения с каким-нибудь парнем – мне надо учиться и идти к цели. Есть близкая подруга, у которой я в настоящее время живу. Но это ведь не вариант, однажды ее семье это тоже надоест. Пока нет стабильной работы и много времени забирает учеба, мне не на что снимать отдельное жилье.

- 14-летней победительнице конкурса «Ты супер!» Диане Анкудиновой композитор Игорь Крутой подарил квартиру в Москве. После твоего последнего выступления телеведущий Вадим Такменёв отметил, что у тебя не все просто в жизни, и обратился со сцены к властям Таджикистана: «Помогите, пожалуйста, решить все проблемы Мехроны". Может, кто-нибудь сможет тебе помочь?

- Я не прошу у властей и меценатов подарить мне квартиру. И у меня когда-нибудь будет свой дом. Но прошу уважаемого мэра Рустама Эмомали в течение хотя бы пары лет оплатить мне съем жилья, так как моего небольшого заработка хватает только на еду. Когда я заработаю, я постараюсь вернуть все расходы. Таким образом, я бы смогла забрать сестренку из общежития (это не место для одинокой девушки) к себе и была бы спокойна, что она в безопасности. Мы бы жили вместе, как этого хотела моя мамочка.

фото из личного архива Мехроны

- В Москве ты успела с кем-нибудь подружиться?

- Мы все жили в одном месте и подружились. Мама Дианы Анкудиновой была очень добра к нам, поддерживала нас. Особенно мы сдружились с Артемом Семеновым и Богданом Вандышевым (он попал в финал). Я очень благодарна Анастасии Пак, одной из организаторов проекта, которая опекала во всем меня, как родная мать. Из душанбинских друзей особенно хочу отметить Илью и Нуриддина из «Аладдина», которые в самые трудные времена всегда поддерживали меня. Сейчас мы почти не общаемся, но хочу донести до них этот посыл: я никогда не забуду все, что вы для меня сделали.

- После участия в конкурсе «Ты супер!» были ли какие-то предложения от продюсеров поработать вместе?

- Пока таких предложений не поступало. Чтобы заработать на жизнь, я все равно должна буду петь в ресторане. Больше я ничего не умею.

- Но если ежедневно петь, чтобы прокормиться, то можно сорвать свой голос раз и навсегда, ведь тебе надо учиться управлять своим голосом…

- Понятное дело. Сами хозяева ресторанов в этих целях предлагают петь под «фанеру». Но я не умею это делать. Мне нравится петь вживую, это другие эмоции и впечатления.

P.S. Пока верстался номер, Мехроне пришло сообщение, что компания НТВ спонсирует поездку 7 участников конкурса на летние каникулы в Дубай, а оттуда в Сирию. У проекта, как оказалось, есть подобный опыт, когда молодые конкурсанты ездили в эту страну с благотворительной миссией, выступать на концерте.

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