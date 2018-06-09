АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ИЮНЯ

- В Худжанском горсуде продолжится процесс по делу журналиста Хайрулло Мирсаидова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ИЮНЯ

1934 –Указом Президиума ЦИК ТССР образован район Ёвон.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ИЮНЯ

1935 – Родился доктор физико-математических наук, профессор Адхам Бобоев.

1940-2018 – Родился государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Таджикистана, министр сельского хозяйства ТаджССР (1990–1992 гг.) Абдувахоб Вохидов.

1943-1995 – Родился композитор Шодмон Пулоди.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.