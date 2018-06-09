Наблюдатели из организаций «Белые каски» и Syrian Observatory for Human Rights заявили, что вечером 7 июня российские самолеты нанесли авиаудар в районе сирийского населенного пункта Зардана в провинции Идлиб, в результате которого погибли по меньшей мере 44 человека, сообщает Медуза.

Среди погибших, утверждают правозащитники, 11 женщин и шестеро детей. Еще более 60 человек получили ранения. Число жертв может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

По данным «Белых касок», военные самолеты атаковали рынок около мечети в Зардане.

Министерство обороны РФ утверждает, что российские военные не наносили удара, пишет Интерфакс.

В Минобороны РФ сообщили, что по имеющейся информации в течение прошедших суток в этом районе провинции Идлиб «шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации „Джебхат ан-Нусра“ и непримиримой оппозиционной группировкой „Джейш аль-Ахрар“ с применением тяжелого артиллерийского вооружения».

Минобороны России проводит с осени 2015 года спецоперацию в Сирии, целью которой заявлена борьба с террористами из «Исламского государства». Некоторые западные страны считают, что Россия в рамках военной операции фактически оказывает поддержку войскам Башара Асада.