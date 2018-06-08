Милиция всех столичных районов обходит квартиры жителей многоэтажек и требует снять белье с сушилок, установленных на внешней стороне балконов. В противном случае грозят штрафом. Законно ли это требование и нужно ли это столице?

Подробности - в материале «АП».

Звонок в редакцию

В редакцию обратились жители домов по улице Алишера Навои, расположенных за центральным офисом ОАХК «Барки точик».

- На днях все квартиры домов обходили два милиционера вместе с сотрудниками ЖЭУ. Они требовали снять белье с сушилок на балконах, а эти сушилки вовсе демонтировать. По их словам, все эти сушилки наносят ущерб конструкции зданий и портят внешний облик столичных микрорайонов, - говорит Наталья, одна из жительниц микрорайона.

Мы решили побывать в этом квартале. Дома за «Барки точик», о которых шла речь, расположены поодаль от дорог и основных трасс.

Мы поинтересовались мнением жителей микрорайона.

По словам Фаридуна, одного из жителей этого района, довод о запрете сушки белья на балконах из-за ущерба конструкциям зданий жилых домов и их внешнему облику совсем непонятен.

Никакая сушилка не может оказать влияние на устойчивость зданий и сооружений, это бред, и любой выпускник профтехучилища сможет это доказать. Но почему власти закрывают глаза на пристройки к первым этажам, перепланировки квартир, снос комнатных перегородок и даже несущих стен в домах? Об этом они предпочитают молчать.

Другой житель района, Назокат, показала нам сорванное со стены объявление о запрете сушки белья на балконах.

- Примерно месяц назад вот такие объявления у входа в каждый подъезд развешивали сотрудники нашего ЖЭУ, - говорит Назокат. - Прошла пара недель, ни одного объявления не осталось, все содрали сами жители. Я живу в этом доме с конца 70-х, мой муж устанавливал эту сушилку, потому что негде было сушить белье. Такие же сушилки с лебедкой и обычной бельевой веревкой были у всех моих соседей. За эти почти 50 лет никто не говорил, что от сушилок может дом разрушиться, а теперь заговорили. Не поверю, что это так.

Мы попытались получить комментарии в Управлении ЖКХ №9 и опорном пункте милиции. Руководителя ЖКХ не оказалось на месте, а опорный пункт милиции был закрыт.

Для получения официального ответа в столичной мэрии нам предложили обратиться с письменным запросом.

Источник в хукумате района Сино указал, что запрет сушки белья на балконах введен в конце прошлого года. Ранее такой запрет был установлен столичной мэрией для жителей многоэтажек, расположенных на протокольных трассах столицы.

Это требование закона о статусе столицы. Контроль за домами поручен домкомам, они докладывают в свое ЖЭУ или опорный пункт милиции о нарушениях. Нарушителям грозит штраф. Пока дело до штрафов не доходило, сейчас идет разъяснительная работа, в случае нарушений штрафы будут реальными, - отметил источник.

По всей столице, и не только

С проблемой запрета сушки белья на балконах сталкиваются жители и других столичных районов. Кстати, примеру столичных властей следует и мэрия Худжанда, которая организовывает такие же поквартирные обходы…

Относительно внешнего облика один из старожилов района Шохмансур, представившийся Акбаром Саидовичем, заявил, что женщины развешивают белье всего на несколько часов, никто на целые сутки и больше не оставляет белье на балконе с учетом наших пыльных и грязных улиц.

И потом, почему решили взяться именно за сушку белья? Ну я понимаю, если это протокольная улица. А в спальных районах почему запрещают? У нас нет других проблем?

"Вот ЖЭУ собирает деньги на содержание своего персонала, который бесплатно ничего не делает, продолжил горожанин. - ЖКХ создает множество преград для создания товариществ в домах, где жители сами могут распоряжаться своими деньгами. Почему, собирая деньги, дворники не убирают мусор? Многие новоиспеченные горожане выбрасывают мусорные пакеты из окон, устраивают огороды и тандыры, заливая подвалы и коптя квартиры жителей. Почему тогда им все это сходит с рук, а вот сушить белье на балконе нельзя?"

С огородами, тандырами и незаконными пристройками борются давно, но, как видно, без толку, - говорит собеседник.

- Зачем придумывать разные запреты? – возмущается, в свою очередь, пенсионер Алим Амиров. – В квартире нет места для сушки белья, на балконе нельзя, во дворе нет места. Где сушить? Ведь люди в большинстве своем живут небогато, и у них нет возможности пользоваться услугами химчистки и служб стирки белья. Прежде чем запрещать, нужно предложить альтернативу. А так это – еще один способ заработать за счет жителей.

Не те приоритеты

По мнению обозревателя Нура Сафарова, «рейды» по контролю за вывешиванием постиранного белья вызывают справедливое недовольство жителей домов.

- Возникает резонный вопрос: откуда такое распоряжение? И на каком основании его придумали? Люди столетиями и тысячелетиями сушат белье на свежем воздухе, периодически вывешивают на солнце для просушки вещи, так как ультрафиолет убивает различные бактерии, - утверждает он.

Эксперт с сожалением говорит, что сотрудники ЖКХ не замечают состояния мусорок в микрорайонах столицы (где, бывает, даже мусорные контейнеры не установлены), у которых играют дети и затем попадают в больницы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Они не замечают грязные улицы микрорайонов, где отсутствуют тротуары для пешеходов, и состояние газонов, и бесконтрольную вырубку деревьев.

- К большому сожалению, в местных органах власти расставляют приоритеты, не обсуждая это с населением и не решая в первую очередь те проблемы, которые напрямую угрожают здоровью населения.

МЕЖДУ ТЕМ

Мнение юриста

Решив узнать, законно ли вообще требование запрета сушки белья на балконах собственных квартир, мы обратились за комментарием в юридическую компанию «Химоя»,

Отвечая на вопрос корреспондента «АП», юрист этой компании Навруз Одинаев заявил, что согласно пункту 13 Правил общественного порядка, благоустройства и санитарии в Душанбе, запрещена без разрешения местных органов перепланировка квартир, а также запрещается вывешивать одежду и другое на балконах жилых домов.

- За вывешивания одежды на балконах и т.п. граждан могут привлечь к ответственности по статье 449 КоАП РТ, что влечет наложение штрафа на физических лиц от 10 до 20 показателей для расчетов, на должностных лиц - о т 30 до 40 показателей. Так, граждан - не должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 сомони.

Отвечая на вопрос, кто может привлечь граждан, сушащих белье на балконах, к ответственности, юрист отметил, что согласно ст. 117 Процессуального кодекса об административных правонарушениях органы жилищно-коммунального хозяйства (не суд) в пределах своих полномочий рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 449–459 КоАП.

- В свою очередь, граждане могут обжаловать решение органов ЖКХ в суде, - резюмировал Навруз Одинаев.

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