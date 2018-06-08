Комитет по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана заявляет, что жители Таджикистана должны сдавать садака аль-Фитр председателям своих махаллинских советов или имам-хатибам мечетей только по собственному желанию.

В Комитете отметили, что это предложение правительства носит рекомендательный характер.

Совет улемов Таджикистана в текущем году установил размер фитра (пожертвования) - 5 сомони с человека на весь месяц Рамазан.

«Предложение о передаче фитра главам махаллей или имам-хатибам поступило из правительства страны после соответствующего обращения жителей Таджикистана, которые не знали, кому давать эти деньги», - сообщил «АП» Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана.

По его словам, правительство решило так потому, что главы махаллей и имамы хорошо знают своих жителей - кто из них богат, а кто нуждается в поддержке: у них есть списки малоимущих жителей и прихожан, которым и будет передана эта помощь.

«Но сдавать им садака необязательно, это добровольно, - отметил Муким. – Человек вправе сам раздать милостыню, кому сочтет нужным. А может и вообще никому не давать, если не хочет».

Напомним, 7 июня Совет улемов Таджикистана объявил дату окончания священного месяца и назначил дату праздника Иди Рамазон – пятница, 15 июня.

В этот день во всех мечетях страны в шесть утра начнется праздничная молитва в честь окончания Священного месяца.

Муфтий страны Саидмукаррам Абдукодирзода сообщили «АП», что в этом году Рамазан будет длиться 29 дней.

«Согласно расчетам, новолуние будет зафиксировано астрономами в 00.43 в ночь с 13 на 14 июня, и вероятность наблюдения новолуния на территории Таджикистана в этот день велика. В связи с этим Совет улемов, после обсуждения, принял решение, что день празднования Ид-аль-Фитр приходится на 15 июня», - подчеркнул Саидмукаррам Абдукодирзода.

Ранее Совет улемов опубликовал на своем сайте таквим, согласно которому последний день священного месяца выпадает на 15 июня, а праздник Иди Рамазан - на 16 июня.

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