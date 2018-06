The government will take into account geography of the regions while developing economic programs and strategies. Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament (Majlisi Oli) has endorsed a draft law on national social and economic development prognoses, concepts and programs in new edition worked out by the government.

