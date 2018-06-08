Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий иностранцам, прибывающим в Россию на заработки вставать на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой он осуществляет трудовую или иную не запрещенную законом деятельность, пишет Мigrant.news.tj.

Как сообщается на сайте Государственной думы РФ, где и опубликованы принятые 7 июня поправки в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», важным условием является и то, что место постановки на учет и должно быть местом фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

Если же мигрант встал на учет и не живет там, то, соответственно, это является нарушением закона и влечет за собой наказания в виде штрафа и возможного выдворения.

Поправки в закон вступят в силу после подписания со стороны президента и официальной печати.

В поправках отмечается, что иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания:

1) по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает;

2) по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится.

В законе так же заменили слова «обязан встать» на «подлежит постановке».

Принимающей стороной являются граждане, постоянно проживающие в России и имеющие право на постановку на учет в своем жилом помещении, а также юридические лица, международные организации, государственные органа, консульское учреждение иностранного государства, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение.

Что касается предстоящих изменений в миграционное законодательство России, то как сообщалось ранее в правительстве РФ также разрабатываются поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которым трудовой мигрант для подтверждения легальности своего пребывания в России должен будет предъявить не только разрешение на работу или патент, но и «трудовой договор» с работодателем.

За отсутствие договора предлагается ввести штраф до 5 тыс. руб. с вероятным выдворением из страны.

В Госдуме предлагают вместо этого узаконить трудовую миграцию только «по предварительному запросу из российских регионов».