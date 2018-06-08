Нижняя палата парламента страны сегодня поддержала предложенный правительством республики законопроект «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития республики» в новой редакции.

По словам министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода, прежний закон с аналогичным названием был принят в 2003 году и сегодня полностью не отвечает требованиям современности.

В новом законе подчеркивается, что социально-экономические прогнозы, программы развития республики принимаются правительством Таджикистана сроком на 1,5 года и 10 лет.

Стратегии вышеназванного направления готовятся правительством и одобряются парламентом сроком на 15 лет.

Кроме того, новый закон дает правительству право принимать концепцию социально-экономического развития страны сроком на 20 лет, без согласования с парламентом.

По словам министра, при подготовке и принятии вышеназванных документов, прежде всего, будут учтены их прозрачность, ответственность, научная обоснованность, реальность.

Новый закон предусматривает создание при Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана методического совета по подготовке вышеназванных прогнозов, программ, концепций, стратегий.

При подготовке прогнозов, программ, стратегий и концепций социально-экономического развития регионов страны впредь особое внимание будет уделено вопросам географических, социальных, экономических особенностей регионов страны, отметил Хикматуллозода.

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